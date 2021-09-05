الشلف: عمال مؤسسة هيدرو كنال يحتجون للمطالبة بتحسين ظروف العمل بوادي الفضة

إحتج اليوم، العشرات من عمال مؤسسة هيدرو كنال المتخصصة في إنتاج قنوات الري بوادي الفضة في ولاية الشلف، للمطالبة بتدخل القائمين على مجمع الدراسات وإنجازات الري لأجل تحسين ظروف العمل من خلال إستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها وحدة إنتاج واد الغضة في تطوير ورفع القدرة الإنتاجية وبالتالي تحقيق الدخل الذي من شأنه تغطية كل المستحقات المالية الخاصة بأجور العمال المقدر عددهم ب 266 عامل.

إلى جانب تسديد ديون كناص المقدرة بحوالي 35 مليار سنتيم، وحسب ما جاء في تصريحات بعض العمال المحتجين فإن إقدام مسؤولي مجمع الدراسات وإنجازات الري على غلق محجرة الحصى التي تمد الوحدة بالمادة الأولية على مستوى منطقة أولاد عبد القادر إلى جانب تجميد نشاط المغسلة التابعة للوحدة ببلدية حرشون في خطوة غير محسوبة من شأنها التأثير على نشاط الوحدة وتوقف الإنتاج.

في وقت لا يزال العمال ينتظرون راتبهم الشهري لمدة تقارب شهرين، الحالة التي تتطلب حسبهم إلتفاتة عاجلة من فبل أصحاب القرار لإنقاذ هذه المؤسسة الهامة لتفادي تسريح العمال في حال توقف الأشغال.