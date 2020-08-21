الشلف: عمال مراعي الجزائر يستنجدون بالوالي لإنقاذ 400 بقرة تعاني العطش بمجاجة

إستنجد مساء اليوم الجمعة عمال مستثمرة مراعي الجزائر الكائن مقرها بواد الغابي ببلدية الأبيض مجاجة بوالي الشلف مسعود جاري قصد التدخل لإنقاذ 400 بقرة تعاني العطش بعد إقدام مصالح البلدية خلال الأيام الأخيرة على توقيف عملية التزود بالمياه .

في ذات السياق أشار مسؤول المستثمرة فؤاد بلعيشاوي للنهار أونلاين بأن توقيف عملية تزويد على مؤسسته التي تعد أكبر مستثمرات الولاية في تربية الأبقار بالمياه من شأنه إلحاق الضرر ب 400 بقرة حلوب ، في وقت أكد فيه ذات المتحدث بأنه يتوفر على الترخيص القانوني موقع من قبل رئيس البلدية منذ عام 2019 إلى جانب فواتير تثبت دفعه المستحقات المالية المترتبة عن كمية المياه المستهلكة في وقتها.

من جهة أخرى أشار عمال المستثمرة المذكورة بأن المياه كانت تصلهم بصفة منتظمة منذ ما يقارب السنتين قبل إقدام مصالح البلدية على قطعها خلال الأيام الأخيرة دون سابق إنذار في خطوة إنفرادية خلقت حسب تصريحاتهم أزمة عطش حادة بالمستثمرة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى ما يقارب 4000 لتر من الحليب يوميا ، الحالة التي ساهمت في تراجع اليومي بسبب قلة المياه المستغلة.