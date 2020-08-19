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الشلف.. عمال مزرعة علي عيشوبة يحتجون للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية

أخبار الجزائر
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الشلف.. عمال مزرعة علي عيشوبة يحتجون للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية
بقلم يحيى عزواو

إحتج اليوم العشرات من عمال مستثمرة على عيشوبة بحي الحرية بالشلف للمطالبة بضرورة تدخل الجهة الوصية بغرض تحسين ظروفهم المهنية .

إلى جانب إلغاء مقرارات التوقيف التي مست 7 عمال من زملائهم بطريقة وصفوها بالتعسفية خلال الفترة الأخيرة.

في ذات السياق طالب العمال المحتجون بمقابلة مسؤولي المزرعة المختصة في إنتاج الحمضيات قصد إعادة النظر في طريقة التسيير من خلال توضيح بعض الإستفهامات المتعلقة بالجهة المالكة مع وضع حد لكل أشكال التهديد التي تطال العمال.

هذا ، كما أشار بعض العمال في تصريحاتهم للنهار أونلاين إلى ما أسموه بالصمت المطبق الذي لا تزال تلزمه حسبهم إدارة المزرعة وخاصة بعد الشراكة المبرمة مع أحد المستثمرين الخواص خلال الفترة الأخيرة .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=873475

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