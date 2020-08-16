الشلف.. عمال مستثمرة مراعي الجزائر بمجاجة يحتجون للمطالبة بالمياه

إحتج مساء اليوم الأحد عمال مستثمرة مراعي الجزائر الكائن مقرها بواد الغابي ببلدية الأبيض مجاجة للمطالبة بتدخل السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها الوالي مسعود جاري قصد النظر في قضية إقدام مصالح البلدية الأبيض على توقيف عملية تزويد المستثمرة التي تعد أكبر مستثمرة لتربية الأبقار بالولاية.

في ذات السياق صرح مسؤول المستثمرة فؤاد بلعيشاوي للنهار أونلاين بأن إقدام السلطات البلدية على توقيف عملية تزويد مؤسسته بالمياه من شأنه إلحاق الضرر ب 400 بقرة حلوب ، مشيرا إلى توفره على الترخيص القانوني موقع من قبل رئيس البلدية منذ 2019 إلى جانب فواتير تثبت دفعه المستحقات المالية المترتبة عن كمية المياه المستهلكة في وقتها.

في وقت أكد فيه العمال المحتجون بأن مستثمرتهم تستفيد من المياه بصفة منتظمة منذ ما يقارب السنتين قبل إقدام البلدية على قطعها دون سابق إنذار في خطوة إنفرادية خلقت أزمة عطش بالمستثمرة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 3500 لتر من الحليب يوميا ، الحالة التي جعلت بعضهم يناشدون بتدخل وزير الفلاحة لفتح تحقيق معمق في قضية قطع المياه على المستثمرة المذكورة.