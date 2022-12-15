الشلف.. عملية البحث عن الطفل المفقود بمنطقة واد سلي لليوم الثالث
بقلم خالد زوبيري
تواصل مصالح الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 15 سنة بمنطقة واد سلي دائرة بوقادير ولاية شلف .
وقد شملت عملية البحث التي لا تزال متواصلة، الوديان ، الحقول ، البنايات المهجورة و البنايات طور الانجاز، حيث سخرت الحماية المدنية لعملية البحث اكثر من 140 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 08 كلاب مدربة.
وتم تدعيم الاسعافات من طرف المديرية العامة للحماية بكل من ولاية عين الدفلى ، مستغانم ، تيسمسيلت و غليزان.
كما تم تنصيب مركز قيادة عملي تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية الشلف يسهر على سير و متابعة عمليات البحث.
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