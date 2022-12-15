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الشلف.. عملية البحث عن الطفل المفقود بمنطقة واد سلي لليوم الثالث

بقلم خالد زوبيري
الشلف.. عملية البحث عن الطفل المفقود بمنطقة واد سلي لليوم الثالث
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تواصل مصالح الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 15 سنة بمنطقة واد سلي دائرة بوقادير ولاية شلف .

وقد شملت عملية البحث التي لا تزال متواصلة، الوديان ، الحقول ، البنايات المهجورة و البنايات طور الانجاز، حيث سخرت الحماية المدنية لعملية البحث اكثر من 140 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 08 كلاب مدربة.
وتم تدعيم الاسعافات من طرف المديرية العامة للحماية بكل من ولاية عين الدفلى ، مستغانم ، تيسمسيلت و غليزان.
كما تم تنصيب مركز قيادة عملي تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية الشلف يسهر على سير و متابعة عمليات البحث.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZYw5E
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