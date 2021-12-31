الشلف: عملية مداهمة مشتركة بين مصالح الدرك و الشرطة للأماكن المشبوهة

نفذت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية الشلف، عملية مداهمة مشتركة واسعة النطاق إستمرت من مساء أمس الخميس إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مست العديد من الأماكن المشبوهة فضلا عن تكثيف الدوريات الراكبة و الراجلة على مستوى كل الفضاءات العمومية قصد تأمين حركة المسافرين بإقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة.

حيث تم توقيف عدد من الأشخاص المشتبه فيهم، في وقت تم فيه حجز كميات من المخدرات والأقراص المهىوسة والمشربات الكحولية، إلى جانب ضبط أسلحة بيضاء محظورة تمثلت في الخناجر والسيوف والهروات.

وسجلت النهار أونلاين، من خلال مرافقتها لمصالح الدرك والأمن في هذه المداهمة، وجود دوريات أمنية أخرى مشتركة تقوم بعمليات تحسيس في كل من المحطة البرية لنقل المسافرين بالحمادية و الأحياء السكنية الكبرى على غرار البرادعي وبن سونة.

أين تم حث المارة على ضرورة إحترام التدابير الوقائية للحد من نفشي عدوى فيروس كورونا وخاصة مع تسجيل معهد باستور خلال الساعات الأخيرة لوجود 12 إصابة جديد للمتغير الجديد أميكرون.

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