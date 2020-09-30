الشلف.. غرفة الإتهام تؤيد أمر وضع مير مجاجة تحت الرقابة القضائية

أيدت اليوم غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الشلف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق على مستوى محكمة بوقادير مؤخرا والذي خص وضع رئيس بلدية الأبيض مجاجة برفقة 3 نواب تحت الرقابة القضائية.

وجاء هذا القرار بعد النظر في ملف مثول هذا الأخير الذي وجهت لهم تهمتي إستقبال الوظيفة وتبديد المال العام رفقة نوابه الثلاثة أمام قاضي التحقيق في قضية التجاوزات التي ميزت عملية توزيع قفة رمضان لسنة 2019

تفاصيل القضية تعود حسب مصادر النهار أونلاين إلى ورود شكاو مفادها إحتواء قائمة المستفيدين على أسماء لا تتوفر على شروط الإستفادة فضلا عن أسماء من خارج الولاية ما أثار حينها إحتجاج ساكنة مجاجة و جعلهم يطالبون بفتح تحقيق في القضية.