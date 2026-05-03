الشلف.. غلق الطريق الولائي رقم 132

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، عن غلق الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين بلديتي بني بوعتاب والكريمية بولاية الشلف.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحة “طريقي”، أنه تم غلق هذا الطريق الولائي ببسب انهيار جزء من الطريق.

فيما أكدت أن وحداتها العاملة في الميدان متواجدة بعين المكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق، ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر.

