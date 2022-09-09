الشلف: غلق الطريق الولائي رقم 73 لمدة 03 أيام بسبب أشغال الصيانة

أعلنت اليوم، مديرية الأشغال العمومية لولاية الشلف، عن غلق الطريق الولائي رقم 73 إنطلاقا من الطريق الوطني رقم 19أ من مفترق الطرق الحشاليف إلي غاية محطة البنزين خروبي بالمدخل الشمالي للصبحة وهذا لمدة 03 أيام لأسباب تتعلق بأشغال الصيانة.

في ذات السياق، أشارت ذات المصالح في البيان الذي وصفته بالهام على صفحتها الرسمية، إلى أن غلق الطريق الولائي رقم 73 سيكون من الساعة 07:00 صباحا إلي غاية الساعة 19:00 مساءا إبتداءا من يوم السبت 10 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم الإثنين 12 سبتمبر 2022.

في وقت تمت فيه دعوة مستعملي هذا الطريق عن تحويل حركة المرور الوزن الخفيف و الثقيل إلى الطريق الإجتنابي مع توخي الحيطة و الحذر.