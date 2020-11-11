الشلف: فتح تحقيقات حول تورط منتخبين في شبهة الفساد في 6 بلديات

كشفت اليوم مصادر محلية للنهار أونلاين بأن الجهات القضائية على مستوى 3 محاكم لدى مجلس قضاء الشلف قد فتحت مؤخرا تحقيقات معمقة حول تورط عدد من المنتخبين في شبهة الفساد في 6 بلديات وهي الشلف ، أولاد بن عبد القادر ، مصدق ، بريرة ، الأبيض مجاجة وواد أسلي.

وحسب ذات المصادر فإن الملفات التي تم التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية تخص إستغلال الوظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام وإبرام صغقات مخالفة للتشريع.

في ذات السياق أسفرت التحقيقات القضائية عن وضع 6 أميار تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بكل من أميار بلديات الشلف ، الأبيص مجاجة ، مصدق ، المير السابق لأولاد بن عبد القادر ، بريرة والمير الجديد بالنيابة لذات البلدية إلى جانب وضع ما يقارب 10 منتخبين بالمجالس البلدية المذكورة تحت الرقابة القضائية.

فيما تم إصدار قرارات توقيف تحفظية في حق 3 أميار ويتعلق الأمر بكل مير أولاد بن عبد القادر ومير بريرة ومير الأبيض مجاجة فضلا عن إيداع مير بلدية وادي أسلي رهن الحبس المؤقت اليوم بتهم تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للقانون و تلقي مزية غير مستحقة وإستغلال الوظيفة.