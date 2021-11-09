الشلف: فتح تحقيق حول رفض المحافظة العقارية تنفيذ حكم قضائي!

أفادت اليوم الثلاثاء، مصادر مطلعة، بأن المديرية العامة للأملاك الوطنية ممثلة في مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي بالجزائر قد طلبت مدير الحفظ العقاري لولاية الشلف بتقرير مفصل حول فحوى شكوى تقدم بها مواطن يدعى س.م.

و التي تخص رفض المحافظ العقاري بالشلف تنفيذ إجراء إشهار عقد إيداع يتضمن حكما قضائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 17 أفريل 2019 فهرس رقم 00418 / 19

وحسب ذات المصادر، فإن الحكم يقضي في منطوقه بتعديل الترقيم الخاص بمجموعة الملكية رقم 315 قسم 90 بلدية الشلف، وإدراج المدعو ساجي محمد كمالك في الشياع.

في إنتظار ما ستسفر عليه التحريات التي باشرتها الجهات الوصية في القضية التي تزامنت مع التعليمات التي دعا فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على إفتتاح السنة القضائية 2021/ 2022 كل المسؤولين مهما علت مناصبهم في الدولة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية.