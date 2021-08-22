الشلف: فتح تحقيق حول رمي كميات من السردين على رصيف ميناء المرسى

أفاد اليوم، بيان لمديرية الصيد البحري لولاية الشلف، بأنه قد تم فتح تحقيق في ملابسات قضية رمي كميات معتبرة من السردين على رصيف مياء الصيد بالمرسى.

في ذات السياق، أشار ذات البيان، إلى أن الحادثة تعود إلى ليلة السبت من الأسبوع المنصرم، لما تم رمي كميات من المنتوج السمكي من نوع السردين الذي لم يبلغ الحجم التجاري على طول رصيف ميناء الصيد وهي الحادثة التي تناقلتها مواقع التواصل الإجتماعي.

وأمام هذه الحادثة، نددت مديرية الصيد البحري بهذه التصرفات غير مهنية والسلوكيات السيئة، داعية في ذات الوقت جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية.