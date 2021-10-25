الشلف: فتح تحقيق في قضية الإعتداء على عقار تابع للدولة بأولاد بن عبد القادر!

أفادت اليوم الإثنين، مصادر محلية مطلعة بأنه قد تم فتح تحقيق أمني في قضية شروع أحد المواطنين في أشغال تشييد بناية على عقار تابع للدولة تقارب مساحته 800 متر مربع على مستوى حي العقيد عميروش أيت حمودة بمدخل مدينة أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن العقار المشار إليه والذي تم إحاطته بجدار إسمنتي، كان مخصصا في وقت سابق لإنجاز مشروع إستثماري يتمثل في إنشاء مصنع للمشروبات الغازية بموجب عقد إمتياز مؤرخ في 10 جويلية 1999 تحت رقم: 1242 قبل إلغاء قرار حق الإمتياز في يوم 10 مارس 2003 من قبل والي الولاية بمقررة تحمل رقم: 159، على أن تبقى مساحة تابعة للدولة.

في وقت أقدم فيه المواطن المذكور على تسييج هذا العقار والشروع في أشغال تشييد بناية خاصة بعد إيداع ملف في إطار التسوية العقارية 15 / 08 وحصوله على رخصة بناء من السلطات البلدية شهر فيفري 2021، وهي الحالة التي جعلت بعض المواطنين يخرجون عن صمتهم ويعارضون هذه الخطوة من خلال مراسلتهم للسلطات الولائية وكذا نيابة الجمهورية بغرض التدخل.

حيث طالب هؤلاء بضرورة فتح تحقيق معمق في القضية مع العمل في إتجاه توقيف الأشغال وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة البناية المشييدة وإعادة هذه الأرضية إلى حالتها الأصلية قصد إستغلالها في إنجاز مرافق عمومية، في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية في قضية الحال.