الشلف: فتح 47 قسم خاص لذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف، بأنه قد تم فتح47 قسما خاصا لذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة عبر المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية، إلى حد الآن وهذا في إطار تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 مارس 2014 المحدد لكيفية فتح الأقسام الخاصة بالأطفال المعاقين ضمن المؤسسات التابعة لقطاع التربية.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن مصالح مديرية النشاط الإجتماعي تعمل في إتجاه فتح أقسام اخرى بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية بغرض ضمان تمدرس هذه الشريحة في أحسن الظروف وعبر مختلف بلديات الولاية.

في ذات السياق، سجلت النهار أونلاين اليوم فتح قسم خاص جديد لذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة بمدرسة عبدات ببلدية تنس بالتنسيق مع جمعية البصائر وبحضور مدير المركز النفسي البداغوجي بتنس وعدد من أولياء التلاميذ.

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