الشلف: فتح 47 قسم خاص لذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة
كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف، بأنه قد تم فتح47 قسما خاصا لذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة عبر المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية، إلى حد الآن وهذا في إطار تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 مارس 2014 المحدد لكيفية فتح الأقسام الخاصة بالأطفال المعاقين ضمن المؤسسات التابعة لقطاع التربية.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن مصالح مديرية النشاط الإجتماعي تعمل في إتجاه فتح أقسام اخرى بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية بغرض ضمان تمدرس هذه الشريحة في أحسن الظروف وعبر مختلف بلديات الولاية.
في ذات السياق، سجلت النهار أونلاين اليوم فتح قسم خاص جديد لذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة بمدرسة عبدات ببلدية تنس بالتنسيق مع جمعية البصائر وبحضور مدير المركز النفسي البداغوجي بتنس وعدد من أولياء التلاميذ.
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الشلف: 5 جرحى بينهم إمرأة في إصطدام سيارة بحافلة في أولاد بن عبد القادر
أصيب اليوم، 5 أشخاص بينهم إمرأة تتراوح اعمارهم بين 30 و 40 سنة بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول إصطدام عنيف بين سيارة وحافلة نقل جماعي من نوع كرزان على مستوى الطريق الولائي رقم 2 بمنطقة الشواقرية ببلدية أولاد بن عبد القادر.
أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجلائهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج.
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