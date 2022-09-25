الشلف: فتح 60 قسما للتلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة

كشف اليوم، مدير مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف عبد القادر دهيمي، عن فتح 60 قسما لإستقبال ما يقارب 400 تلميذ وتلميذة من ذوي الإحتياجات الخاصة خلال الموسم الدراسي الجديد 2022/ 2023

في ذات السياق، أشار ذات المسؤول إلى أن عدد الأقسام الخاصة كانت في حدود 53 قسما، قبل تهيئة 07 أقسام أخرى بحر الأسبوع الجاري بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية قصد التكفل بكل فيئات التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة عبر مختلف مناطق الولاية.

في وقت أكد فيه عبد القادر دهيمي، بأن مصالحه قد سخرت أساتذة مؤهلين فضلا عن تكليف الأعوان المدمجين مؤخرا لتأطير هذه الأقسام التي تتوفر على كل الظروف التي تسمح لذوي الهمم من تحقيق نتائج مشرفة هذا الموسم في مختلف الأطوار.