الشلف.. فرقة الغطس تنقذ شابين جرفتهما التيارات البحرية بسيدي مروان

تدخلت فرقة الغطس التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية بالشلف لإنقاذ شابين كانا على متن عوامة بحرية ، بعدما جرفتهما التيارات المائية القوية من الشاطئ الصخري سيدي مروان باتجاه الغرب بالقرب من الميناء .

وقد فشل الشابان في العودة إلى اليابسة بفعل شدة التيارات ، ما استدعى تدخلا عاجلا من طرف أعوان الحماية المدنية، الذين تمكنوا من تحديد موقعهما والتدخل بواسطة زورق الإنقاذ ، حيث تم إخراجهما سالمين وفي صحة جيدة .

وأشادت الحماية المدنية بضرورة التحلي بالحيطة والحذر أثناء السباحة أواستعمال العوامات ، خاصة في المناطق غير المحروسة أو التي تتميز بتيارات قوية، مشددة على أهمية الالتزام بتوجيهات أعوان الحراسة لتفادي حوادث مشابهة .