الشلف.. فرق الحماية المدنية تواصل عمليات إخماد حريق غابة بيسة

تتواصل عمليات اخماد حريق الغابة الذي اندلع ظهر اليوم بغابة بيسة بلدية الزبوجة و المتموقع عبر 04 أماكن مختلفة.

وتم تسخير لهذه العملية 03 وحدات علاوة عن وسائل الرتل المتحرك و محافظة الغابات و كذا شاحنة دعم تابعة لبلدية بنايرية.

ونظرا لارتفاع درجة الحرارة خلال هذا اليوم وصعوبة التضاريس التي تعيق وصول شاحنات الإطفاء إلى بعض المواقد مما تعذر على الفرق السيطرة على كامل المواقد رغم تواصل عملية الإطفاء حتى ساعات متأخرة من الليل.

وسوف تستأنف مصالح الحماية المدنية عمليات التدخل صباح الغد كون هذه الفترة الزمنية تعد الأفضل في عمليات الإخماد يتقلب فيها نشاط ألسنة اللهب خاصة مع ارتفاع الرطوبة بهذه المرتفعات المطلة على البحر.