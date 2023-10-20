الشلف: فك لغز قضية سرقة بالكسر والاطاحة بأحد مقترفيها

نجحت شرطة الامن الحضري الداخلي بوقادير في ولاية الشلف، وفي ظرف وجيز من إيقاف شخص. يبلغ من العمر 18 سنة ينحدر من نفس المدينة. لتورطه في قضية سرقة من داخل مسكن طالت مبلغا ماليا معتبر بالعملتين الوطنية والأجنبية. إلى جانب حلي ومجوهرات.

وتم حل القضية بعد تفعيل طرق البحث والتحري، بعد تلقي شكوى من طرف الضحية بخصوص فعل السرقة.

وكللت المجهودات المبذولة بعد تحديد هوية المشتبه بهما، من توقيف أحدهما متلبسا بحيازة جزء من المسروقات. على متن دراجة نارية تبين انها من عائدات بيع المسروقات. في حين تبقى الابحاث جارية لتوقيف شريكه في العملية.