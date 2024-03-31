الشلف: فك لغز 35 قضية بعد الإطاحة بشبكة لسرقة الكوابل النحاسية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عكاشة خلال هذا الأسبوع. من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متكونة من 10 أفراد ، يمتد نشاطها إلى عدة ولايات مجاورة.

تعود حيثيات القضية إلى التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطنـي بسيدي عكاشة حول عدة قضايا متعلقة بسرقة الكوابل النحاسية عبر إقليم بلدية سيدي عكاشة. وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الإستعلامات و بفضل الاستغلال الجيد للوسائل التقنية الحديثة. تم التمكن من تحديد الهوية الكاملة لعناصر الشبكة وتوقيف 07 منهم مع بقاء 03 آخرين في حالة فرار.

وبعد التعمق في التحقيق تبين أن هذه العصابة متورطة في عدة قضايا مماثلة عبر إقليم ولاية الشلف. تم من خلالها معالجة أكثر من 35 قضية سرقة للكوابل النحاسية.

هذه العملية النوعية أسفرت عن حجز 05 مركبات ودراجة نارية إضافة إلى 92 كلغ من الكوابل النحاسية المسروقة. وأزيد من 24 مليون سنتيم ، الوسائل المستعملة في عملية السرقة و المتمثلة في أدواة تسلق الأعمدة الكهربائية ، مطرقة كهربائية ، 02 قواطع كهربائية ، 03 قواطع للأسلاك يدوية ، ميزان إلكتروني ، 02 ميزان يدوي سلم حديدي .