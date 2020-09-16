الشلف: فلاحون يستنجدون بالوالي لحماية مستثمرة تومي بأم الدروع

خرج اليوم فلاحو المستثمرة الفلاحية تومي رقم 3 ببلدية أم الدروع عن صمتهم ليطالبوا بتدخل والي الشلف لخضر سداس للعمل في إتجاه حماية مستثمرتهم بعد محاولة بعض أشخاص غرباء إستغلال قطعة فلاحية تقع بالقلافطية لغرض للبناء الفوضوي.

في ذات السياق ناشد هؤلاء الفلاحون في حديثهم للنهار أونلاين بأن المساحة الإجمالية المحددة في العقد القديم المثبت للحقوق العقارية الحامل لرقم 272 من سجل العقود رقم 68 يشير إلى أن مساحة المستثمرة تقدر بأزيد من 110هكتار.

الحالة التي جعلتهم يطالبون مديرية مسح الأراضي بضرورة التدخل العاجل لتصحيح العقد الجديد الصادر عام 213 تحت رقم 2486 من خلال إخضاعها لعملية المسح لوضع حد للحملة التي يشنها أشخاص غرباء على المستثمرة بغرض إستغلال قطعة تمت الإشارة إليها بأنها مجهولة لكنها في الأصل تابعة المستثمرة المذكورة ومستغلة منذ عقود.

هذا ، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية قد شكلت يوم أمس لجنة تتكون من ممثلي البلدية والدائرة إلى جانب مديرية مسح الأراضي وديوان الأراضي الفلاحية وأملاك الدولة لمعاينة وتحديد الجهة المالكة للقطعة المتنازع عليها خلال الساعات الأخيرة بمنطقة القلافطية.