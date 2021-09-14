الشلف: فلاحون يطالبون بالتحقيق في الإعتداء على مستثمرة قريدي بسيدي عكاشة

طالب اليوم، فلاحو المستثمرة الفلاحية رقم01 المسماة قريدي محمد بمنطقة بوخندق ببلدية سيدي عكاشة في ولاية الشلف، بضرورة التدخل العاجل للسلطات الولاىية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس، لأجل إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الإعتداءات التي طالت مستثمرتهم وخاصة بعد إقدام أحد المواطنين على تسيج مساحة من المستثمرة لتشييد بناية بطريقة فوضوية.

وحسب التصريحات التي رصدتها النهار أونلاين، فإن الشخص المعتدي قد قام بإستعمال القوة لمنعهم مالكي المستثمرة من إستغلال 30 هكتارا على الرغم من إبلاغهم للسلطات المحلية والأمنية من أجل التدخل والعمل في إتجاه وضع حد للتصرفات الصادرة عن الشخص المذكور وذلك من خلال إصدار قرار هدم وإعادة القطعة الأرضية إلى حالتها الأصلية.

وأشار هؤلاء الفلاحون بأن الجهات الوصية لم تحرك أي ساكن حسبهم إلى حد الساعة لتطببق القانون 04/ 05 المتعلق بمحاربة البناءات الفوضوية لاسيما المادة 76 مكرر منه الذي يستوجب توجيه إعذارات للشخص المخالف للقانون والذي باشر الأشغال في عقار فلاحي ذو جودة عالية.