الشلف: فلاحون يطالبون بحقهم في الإستثمار في منطقة النشاطات بالنوايريين

طالب اليوم، عدد من الفلاحين على مستوى بلدية تاوقريت في ولاية الشلف، بحقهم في الإستثمار في منطقة النشاطات بالنوايريين، مطالبين بتدخل الوالي لخضر سداس، لإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسريع عملية تسوية ملفاتهم على مستوى الجهات الوصية.

في ذات السياق، تحدث حضري العيد وهو فلاح ومربي مواشي بمنطقة النوايريين للنهار أونلاين، بمرارة عن العراقيل التي إعترضت طريقه لما حاول تجسيد مشروع ملبنة وخاصة لما طالب بحقه في إستغلال أرضية تقع داخل منطقة النشاطات التي كانت في السابق عبارة عن مستثمرات تحت تصرف عدد من فلاحي النوايريين.

قبل تدخل السلطات الولائية لتضمها إلى المساحة المخصصة لمنطقة النشاطات على الرغم من كل التحفظات التي رفعها أصحاب الأرض على أساس أن هذا العقار كان منذ عقود مصدر رزقهم الوحيد.

وإستغرب حضري العيد عدم تجاوب الجهات الوصية مع طلباته والملفات التي أودعها بغرض إنجاز مشروعه الإستثماري، مشيرا إلى تقديمه لأزيد من 20 طلب مرفقا بنسخ من الملف المتضمن بطاقة تقنية حول المشروع الذي يرغب في تجسيده بالمنطقة إلا أن الجهات المسؤولة لم تحرك أي ساكن لدراستها إلى حد الساعة.

وطالب هؤلاء الفلاحين بتدخل وزير الفلاحة لأجل التكفل بإنشغالهم المتعلق بحق الإستثمار الفلاحي في المساحات التي تم ضمها إلى أرضية منطقة النشاطات وهذا قصد تطوير الإنتاج المحلي.