الشلف: فلاحون يطالبون بعقود الإمتياز في واد أسلي

طالب اليوم، بعض الفلاحين على مستوى المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم: 01 المعروفة بإسم الإخوة معمري ببلدية وادي أسلي في ولاية الشلف، بتدخل السلطات الولائية قصد تمكينهم من عقود الإمتياز قصد مساعدتهم على تحريك عجلة الإنتاج الفلاحي بالمنطقة.

وحسب تصريحات أحد الفلاحين للنهار، فإنه وعلى الرغم من كل المراسلات و الشكاوي المرفوعة خلال الفترة الأخيرة إلى القائمين على مصالح أملاك الدولة على مستوى دائرة بوقادير قصد التدخل للتكفل بهذا الإنشغال الذي عمر طويلا.

وأكد عضو المستثمرة الفلاحية المذكورة المدعو عقابي علي، بأن الجهات الوصية لا تزال ترفض تمكينه من عقد الإمتياز إلى حد الساعة، على الرغم من وجود خبرة عقارية تشيير إلى عدم وجود أي تعدي على عقار المستثمرة الفلاحية وهذا بعد المصادقة عليها مع تأييد الحكم المستأنف في جلسة 10 فيفري 2020 أمام مجلس قضاء الشلف.

وأشار ذات المتحدث، بأن الإعانة الريفية التي إستفاد منها داخل المستثمرة كانت وفق ما تمليه القوانين المتعارف عليها، بعد حصوله على رخصة بناء تحمل رقم 961 عن بلدية وادي أسلي وهذا بناء على محضر تثبيت مؤرخ في 26 نوفمبر 2014.

الحالة التي تجعله اليوم يطالب بتدخل والي الشلف لخضر سداس، قصد فتح تحقيق في قضية تماطل الجهات الوصية على مستوى أملاك الدولة في تمكينه من عقد الإمتياز على غرار بقية أعضاء المستثمرة المذكورة إلى حد الآن.