الشلف: فلاحون يعارضون مقترح قطع أشجار الزيتون لإنجاز مشروع سكني

عارض فلاحو مستثمرة سي العربي رقم 04 الواقعة بمنطقة سيدي زيان ببلدية عين أمران بولاية الشلف، مقترح قطع العشرات من أشجار الزيتون لإنجاز مشروع سكني مكانها.

وطالب المعنيون، بضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس، قصد الوقوف على حجم الإعتداءات التي تطال مستثمرتهم التي تتربع على أزيد من 80 هكتارا وخاصة أمام إتساع رقعة التوسع الفوضوي بالمنطقة.

ويأتي هذا الطلب بعد أن قامت أمس لجنة تتشكل من ممثلين عن بلدية ودائرة عين أمران إلى جانب ممثل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالشلف بمعاينة ميدانية لأرضية تضم العشرات من أشجار الزيتون تم إقتراحها حسب مصادرنا لإنجاز مشروع سكني.

وبعد تدخل بعض أعضاء المستثمرة وإعتراضهم على هذه الخطوة التي يتم الترتيب لتجسيدها على حساب أرض فلاحية ذات جودة عالية، رفض ممثلي اللجنة المذكورة كل ما جاء على لسان هؤلاء الفلاحين جملة وتفصيلا.