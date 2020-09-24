الشلف.. فلاحون يواصلون إحتجاجهم للمطالبة بحماية مستثمرة سي يوسف بسنجاس

واصل اليوم الخميس فلاحو المستثمرة الفلاحية رقم 4 سي يوسف على مستوى بلدية سنجاس بولاية الشلف إحتجاجهم.

ويطالب المحتجون بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها والي الشلف لخضر سداس بغرض فتح تحقيق في الإعتداءات التي تطال المستثمرة المذكورة من طرف أشخاص غرباء فضلا عن مقاولات خاصة بإستخراج مواد الطمي.

في ذات السياق طالب هؤلاء الفلاحون مصالح الفلاحة بضرورة تمكينهم من عقود الإمتياز التي تسمح لهم بحق الدفاع عن مصدر رزقهم الوحيد ، مشيرين إلى تهرب ذات الجهات من مسؤوليتها ناهيك عن إستغلال معارضة أعضاء المستثمرة لما يحدث من تجاوزات خطيرة كحجة ضدهم على أساس أن المستثمرة محل نزاع .

في وقت يقوم فيه أشخاص غرباء عن المستثمرة بالإعتداء على عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة.