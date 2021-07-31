 الشلف: قاسمي يدعو أصحاب المخابز إلى تسوية وضعيتهم لاستلام الفرينة

دعا اليوم، رئيس جمعية إرشاد المستهلك السلامة بالشلف، التجار وأصحاب المخابز إلى تسوية وضعيتهم. وذلك من خلال إيداع ملف بمديرية التجارة أو المطاحن التي يتعاملون معها لأجل استلام الكميات التي يريدونها من الفرينة.

ونفى ذات المتحدث أن تكون هناك ندرة في مادة الفرينة، موضحا بأن اختفائها من المحلات أمر مفتعل من طرف التجار. الذين يتماطلون في تسوية ملفاتهم واستلام الكميات المطلوبة بالطرق القانونية التي يشترط فيها التعامل بالفاتورة.

وأبدى قاسمي استعداد فريقه على مرافقة التجار وأصحاب لتسوية وضعيتهم إلى غاية استلام الكمية إلى يطلبونها من الجهة الممونة.