الشلف.. قبضة أمنية مُحكمة تسفر عن توقيف مروجين وحجز أسلحة في مداهمات ليلية

نفذت مصالح امن ولاية الشلف عملية مداهمة محكمة التنفيذ على مستوى أحياء الجهة الغربية للمدينة، حسب بيانٍ لخلية الإعلام والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وذلك تجسيدًا للاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تحصين المجتمع من مختلف الآفات الإجرامية، لا سيما عصابات الأحياء ومروجي المواد المخدرة،

العملية الشرطية أسفرت عن حجز كميات من المواد المخدرة، مع ضبط أسلحة بيضاء وخراطيش صيد كانت موجهة لاستعمالات إجرامية، إلى جانب توقيف عدد من الاشخاص المشبوهين.

هذه النتائج تعكس يقظة العناصر الشرطية وتجندها الدائم في سبيل مكافحة الجريمة. وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، مع مواصلة العمليات الاستباقية للقضاء على كل ما يهدد سلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم .

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح أمن الولاية تجدد التزامها الراسخ بتكثيف الجهود الميدانية بعزيمة وإصرار، من أجل ضمان بيئة آمنة لساكنة الولاية.