الشلف: قتيل وجريحان في حادث إصطدام سيارتين بالابيض مجاجة

تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة الابيض مجاجة من اجل حادث مرور مميت سجلته مساء اليوم على الساعة 15سا بحي الشرايط على الطريق المؤدي الى بلدية الابيض مجاجة.

الحادث وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف تمثل في اصطدام ما بين سيارتين مخلفا اصابة ثلاثة اشخاص تم اسعافهم واجلاؤهم الى المصالح الاستشفائية لذات البلدية الا انه للاسف تم تسجيل وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه العميقة بالمستشفى ، فيما تبقى اسباب الحادث مجهولة اين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد الظروف الحقيقية للحادث.