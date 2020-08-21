الشلف : قتيل وجريحان في حادث مرور ببوزغاية

تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة بوزغاية في حدود الساعة التاسعة ليلا من هذا اليوم، من أجل حادث مرور مأساوي أليم وقع على محور الطريق الوطني رقم 19 بالمرتفعات الشمالية لبلدية بوزغاية.

الحادث حسب بيان للحماية المدنية لولاية الشلف تمثل في اصطدام بين سيارة من نوع Renault Symbol و دراجة نارية من نوع Scooter Vespa .

الحادث خلف ثلاثة مصابين، اثنان منهم في حالة حرجة و الثالث في حالة صدمة قدمت لهم الاسعافات الأولية في عين المكان و نقلوا إلى عيادة متعددة الخدمات ببوزغاية، أين لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة بذات العيادة .