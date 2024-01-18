الشلف: قتيل وجريح في إصطدام سيارة ودراجة نارية بالظهرة 

لقى شخص مصرعه و اصيب اخر بجروح في حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية مساء هذا اليوم على الساعة 19سا بالمخرج الشمالي لبلدية الظهرة على مستوى الطريق الولائي 102 .

الحادث تمثل في اصطدام مابين سيارة سياحية ودراجة نارية خلف للاسف وفاة احد ركابها في عين المكان متأثرا بإصابته و اصابة اخر بجروح توصف بالخطيرة تم اسعافه واجلاؤه الى المصالح الاستشفائية و تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث فيما تبقى اسباب الحادث مجهولة ، اين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لكشف الظروف الحقيقية للحادث .