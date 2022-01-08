الشلف: قتيل وجريح في إصطدام شاحنة بسيارة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث إصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة بولاية الشلف.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث في حدود منتصف الليل. على مستوى محول الطريق الوطني رقم 4 عند محول حي الحرية المعروف بالفيرم سابقا.

وقامت عناصر النجدة بإسعاف الشخص المصاب ونقله إلى مستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج. فيما تم إجلاء الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى ذات المؤسسة الإستشفائية.

الشلف: إنطلاق فعاليات السباق الوطني أحمد كلوش بمشاركة 1433 عداء

إنطلقت اليوم السبت، فعاليات الطبعة 48 للسباق الوطني الشهيد أحمد كلوش بمضمار الشقة، بمشاركة 1433 عداء وعداءة من بينهم 904 ذكور و 529 إناث.

وينتظر القائمون على هذه التظاهرة الرياضية، تحقيق نتائج مشرفة بالنظر إلى الأسماء التي ستشارك في هذه الطبعة. وخاصة في ظل الظروف التي تم توفيرها من قبل السلطات قصد إنجاح هذا السباق الوطني الذي يعد من أقدم السباقات بالجزائر.

الشلف: إنطلاق فعاليات إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة من بني حواء

إنطلقت فعاليات إحياء السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2972 من بلدية بني حواء الساحلية. أين أشرفت جمعية تيفاوين الثقافية والفنية بالتنسيق مع عدة هيئات وجمعيات ثقافية على تنشيط إحتفالية مميزة على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين نجاري إبراهيم.

كما تم تنظيم عدة معارض للتعريف بعادات وتقاليد المنطقة. إلى جانب نشاطات ثقافية وفلكلورية تحت إشراف جمعية تيفاوين الثقافية والفنية بحضور أسماء فنية من ولايات الشلف، عين الدفلى وتيبازة.

كما قدم الأستاذ الجامعي والإعلامي، بوجمعة ماموني، مداخلة بعنوان البعد الامازيغي في الهوية الجزائرية ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية. والتي أكد فيها بأن المكون الأمازيغي كان في صلب التحولات التي عاشتها الجزائر. وتوجت بترقية الأمازيغية لغة رسمية ناهيك عن تعزيز مكانتها في منظومتي التعليم والإتصال. وهو ما يعكس الإهتمام والمكانه التي حظيت بها الأمازيغيه من طرف الدوله الجزائريه.

كما تتواصل فعاليات إحياء السنة الأمازيغية الجديدة يناير تحت إشراف مديرية الثقافة والفن. من خلال تنظيم عدة تظاهرات ونشاطات على مستوى المتحف العمومي الجهوي عبد المحيد مزيان والمكتبة الرئيسية المطالعة العمومية ودار الثقافة.