الشلف: قتيل و3 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بالابيض مجاجة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث مرور خطير، وقع اليوم في حدود الساعة الثامنة مساءً. بالطريق الولائي رقم 151 الرابط بين بلديتي أم الدروع والزبوجة بولاية الشلف. تحديدا عند مزرعة البليدي ببلدية الأبيض مجاجة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية بالشلف، فإن الحادث تمثّل في اصطدام عنيف بين سيارتين “هيونداي أكسنت” و “رونو كليو GPL”.

وخلّف الحادث وفاة شخص في عين المكان وإصابة 3 آخرين بجروح. تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بأم الدروع.

وتبقى أسباب الحادث مجهولة، إذ تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لتحديد الظروف الحقيقية للحادث حسب المصدر ذاته.