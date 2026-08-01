الشلف.. قتيل و5 جرحى في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالشقة

لقي شخص حتفه وأصيب 5 آخرين، في حادث مرور وقع أمام مذبح دريج بالطريق الرابط بين حي الشقة وحي الحرية ببلدية الشلف .

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية، ما أسفر عن وفاة شخص بعين المكان. فيما تعرض 5 أخرين لإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم حالة وصفت بالخطيرة .

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية بالشلف لتلقي العلاج.

كما خلف الحادث خسائر مادية معتبرة بالمركبتين فيما تزال الأسباب الحقيقية للحادث مجهولة.

وباشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ملابساته و الوقوف على أسبابه .