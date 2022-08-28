الشلف: قرار تحويل محطة تازقيت يحدث جدلا وسط المسافرين

أحدث اليوم، تأكيد السلطات الولائية على ضرورة العمل في إتجاه تنفيذ قرار تحويل محطة تازقيت من وسط مدينة الشلف إلى منطقة الحمادية لدواع تتعلق بالخطورة التي قد تحدثها أرضيتها المعرضة للإنزلاق، جدلا كبيرا وسط المسافرين القادمين من مختلف بلديات الولاية.

حيث أبدى المواطنون الذين تحدثوا للنهار أونلاين، عن هذا الموضوع عن عدم رضاهم على هذه الخطوة التي ستكلفهم مصاريف إضافية نظير المسافة التي تفصل بين محطة تازقيت والأرضية المقترحة كمحطة جديدة بمنطقة الحمادية، ناهيك عن الوقت الذي سيتم تضييعه عند إنتظارهم لحافلات النقل الحضري التي ستقلهم إلى وسط المدينة.

في ذات السياق، إستغرب بعض المواطنين الأسباب التي تم الإشارة إليها لتحويل المحطة بإعتبار أن هذه الأخيرة حسب المدعو ب.عبد القادر وهو موظف بقطاع الأشغال العمومية، تقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 04 الذي سيكون هو الآخر يشكل الخطر الأكبر على مستعمليه قبل المحطة ما يتطلب تحويل مساره قبل المحطة على حد تعبيره.

فيما ناشد آخرون بضرورة عمل السلطات الولائية في إتجاه إعادة النظر في القرار الذي سيزيد في معاناتهم كلما فكروا في التنقل إلى عاصمة الولاية، مقترحين إنجاز دراسة جديدة و التفكير في مشروع من شأنه إعادة تأهيل النفق الأرضي البعيد كل البعد عن محطة تازقيت وهذا لحمايته من الإنزلاق الذي طاله خلال الفترة الأخيرة.