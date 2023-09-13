الشلف: قطار نقل المسافرين يقتل إمرأة وابنتها دهسا

تسبب قطار لنقل المسافرين في دهس سيدة وابنتها أرادهما قتيلين في بولاية الشلف.

وسجلت مصالح الحماية المدنية تعرض أم و ابنتها تبلغان من العمر على التوالي 52 و 28 سنة لدهس قطار لنقل المسافرين . حيث أن الحادث وقع في حدود الساعة 09 سا صباحا بمنطقة الحمادية. بالقرب من معهد التكوين المهني بحي البرادعي عند النقطة الكيلومترية رقم 211 ببلدية الشلف.

كما خلّف الحادث إصابة السيدة و ابنتها بإصابات توصف بالخطيرة تم على اثره اسعافهما وإجلاؤهما الى مستشفى الشلف. وقامت الحماية المدنية بنقل الضحيتان لكن فارقتا الحياة بمستشفى اولاد محمد. و قد تم فتح تحقيقا من طرف المصالح المختصة لتحديد الظروف الحقيقية للحادث.