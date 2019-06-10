الشلف: كلب ضال يهاجم 12 شخصا بالشطية

زرع كلب ضال، اليوم الإثنين، في حدود الساعة منتصف النهار، الرعب وسط أحد أحياء بلدية الشطية، أين قام بمهاجمة 12 شخصا، مسببا لهم جروحا متفاوتة وخدوش .

وقامت المصالح الطبية، بمستشفى الشطية، باستقبال 12 شخصا وإسعافهم، بعد تعرضهم لعضات كلب متشرد.

المصابين تم فحصهم من طرف اطباء إخاصائيين في الأمراض المعدية، وإجراء لهم التحليلات اللازمة وكذا تقديم لهم التلقيح .

وغادر المصابون المستشفى، بعد تلقيهم الاسعافات الأولية.

حيث تم تقديم برنامج التلقيح ضد داء الكلب، للمصابين، تفاديا لأي آثار جانبية، في حال ثبوت إصابته بداء الكلب.

وتدخلت مصالح البلدية لقتل الكلب، وقطع رأسه من طرف طبيب بيطري، وتم ارساله إلى معهد باستور، لتأكيد إصابته بداء الكلب.