الشلف: كلية العلوم الإنسانية تطالب طلبة الأثار بإرجاع منحة التربص قبل التخرج

طالبت كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، بالقطب الجامعي أولاد فارس في الشلف، بإرجاع منحة التربصات الميدانية بعد إلغائها بسبب الحجر الصحي.

وطالبت في تعليمة تحمل توقيع رئيس شعبة علم الأثار طلبة الماستر 2 والسنة الثالثة بإرجاع المنحة قبل استلام شهادات التخرج.

وفي ذات السياق عبّر عدد من الطلبة عن استيائهم من نص التعليمة التي تطالبهم بإرجاع 28000 دج عن كل طالب.

في وقت تقدر فيه المنحة الحقيقية المخصصة للتربصات الميدانية ب 33000 دج لكل طالب .

كما طالب هؤلاء الطلبة بتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بغرض فتح تحقيق في القضية.

مع العمل في اتجاه تمكينهم من إجراء التربصات الميدانية بالنظر لتحسن الظروف الصحية.