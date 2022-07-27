الشلف: كناس يسجل 3612 مخالفة تخص عدم التصريح بالنشاط

كشفت اليوم، مصادر مسؤولية على مستوى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء فرع ولاية الشلف، بأن هذه الأخيرة قد سجلت 3612 مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالنشاط والعمال إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، الحالة التي جعلتها تكثف من عمليات مراقبة أرباب العمل بتسخير 11 مراقبا لتنفيذ هذه العمليات.

في ذات السياق أشارت ذات المصادر إلى التحديات التي تواجه الصندوق المذكور في مقدمتها العمل على المحافظة على التوازنات المالية وتفادي الإختلالات إلى جانب إبراز المكاسب والمنجزات المحققة في المجالين الإقتصادى والإجتماعي.

وقصد بلوغ الهدف المنشود تم إطلاق حملة إعلامية وطنية تحت شعار: “الإنتساب الى الضمان الإجتماعي حق مضمون”، وذلك إبتداء من شهر جويلية وإلى غاية نهاية السنة لتذكير أرباب العمل بالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي وحثهم على ضرورة التصريح بالنشاط والعمال.

فيما تحدثت مديرة كناس الشلف لطرش سميرة، عن الأهداف التي يسعى إليها الصندوق المذكور من خلال هذه الحملة الرامية لتذكير أرباب العمل بالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي وحثهم على ضرورة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي وتعريفهم بالتسهيلات المقدمة والتدابير التحفيزية على غرار التصريح عن بعد.