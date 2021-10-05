الشلف: لجنة الإنضباط تجرد الأمين الولائي “UGTA” من كل المسؤوليات النقابية!

وقّع الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، يوم أمس قرارا يقضي بتجريد الأمين الولائي “لإيجيتيا” الشلف عبد القادر مسوس من كل المسؤوليات النقابية على المستوى المركزي والمحلي.

وحسب القرار الذي تحوز “النهار ” على نسخة منه، فإن الخطوة جاءت بناء على التجاوزات المسجلة من قبل المعني والمتمثلة في زرع الفتنة والبلبلة والمساس بأسس ومبادئ الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتوجيهات السياسة العامة والأهداف المسطرة والمنبثقة عن المؤتمر الثالث عشر. فضلا عن محضر لجنة الإنضباط المجتمعة كمجلس تأديبي يوم 23 سبتمبر المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أن أمين عام المركزية النقابية، كان قد أصدر قرار توقيف الأمين الولائي لإيجيتيا الشلف عبد القادر مسوس، في 27 جويلية 2021. وتشكيل لجنة لتحضير المكتب الولائي برئاسة سفيان زيتوني. في إنتظار مباشرة الإجراءات القانونية التي من شأنها تسليم مفاتيح المقر ورفع اليد عن الوسائل التي تزال حسب مصادر النهار تحت تصرف الأمين المجرد من كل المهام والمسؤوليات.

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