الشلف: لجنة بلدية تعاين مواقع التوسعات الفوضوية على ضفاف الوادي بأم الدروع

أكدت اليوم، مصادر مسؤولة، بأن رئيس بلدية أم الدروع لزرق محمد، قد تنقل على رأس لجنة بلدية لمعاينة عدد من المواقع التي شهدت توسعات فوضوية طالت العقار الفلاحي قبل إمتدادها إلى ضفاف وادي الشلف قبالة جسر أم الدروع.

أين تم الوقوف على حجم الإعتداءات التي تمثلت في وجود أشغال وغرس وتسيج، في وقت لم تجد تلك المصالح حسب مصادرنا أي شخص بالمنطقة بغرض تحديد هويات الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التوسعات الفوضوية.

في ذات السياق، أشارت ذات المصادر، إلى أن مصالح البلدية قد سبق لها وأن وجهت 3 إعذارات بخصوص الإعتداء على العقار التابع للدولة على ضفة الوادي في وقت سابق، فيما قامت بمراسلة مصالح الدرك الوطني للتحري في القضية من خلال برمجة دوريات مراقبة للكشف عن هويات بقية الأشخاص الذين ألحقوا أضرارا بالبيئة والمحيط بالمنطقة.