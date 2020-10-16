الشلف: لجنة وزارية تعاين إنزلاقات التربة الناجمة عن التسربات المائية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف: لجنة وزارية تعاين إنزلاقات التربة الناجمة عن التسربات المائية
بقلم يحيى عزواو

أفادت اليوم مصادر مطلعة، بأن لجنة وزارية تتكون من تقني عن الوكالة الوطنية السدود والتحويلاتANBT رفقة خبير أجنبي قد حلت بولاية الشلف خلال الساعات الأخيرة.

وذلك من أجل الوقوف على إنزلاقات التربة، الناجمة عن التسربات المائية على مستوى محور الدوران المركزي، المتضمن النفق الأرضي و المركب الرياضي CREPS وسط مدينة الشلف.

في ذات أكدت ذات المصادر للنهار أونلاين، بأن وزير الموارد المائية قد أوفد اللجنة المذكورة للوقوف على الأسباب التي تقف وراء التسربات ومعاينة الإنزلاقات التي عاينها رفقة والي الشلف خلال زيارته الأخيرة للولاية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=904926

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com