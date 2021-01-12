الشلف: لجنة ولائية تستمع لإنشغالات أهالي 4 مناطق ظل ببلديتي بني حواء وبريرة

كشفت مصادر محلية بأن لجنة ولائية تتشكل من مدراء هيئات تنفيذية قد زارت خلال الساعات الأخيرة 4 مناطق ظل بالشلف.

وهذا على مستوى بلديتي بني حواء و بريرة بغرض الإستماع إلى إنشغالات المواطنين والوقوف على معاناتهم.

اللجنة ضمت كل من مديري الطاقة و مؤسسة إمتياز لتوزيع الكهرباء والغاز إلى جانب الموارد المائية والأشغال العمومية.

أين تم فيه الإستماع إلى إنشغالات مناطق الظل على مستوى الجهة الشرقية لبلدية بني حواء منها بوخلوف، إبوعمامين وبوينون.

كما تنقلت اللجنة المذكورة لتقف على معاناة منطقة هنوفة التي تعد من أبرز مناطق الظل ببلدية بريرة.