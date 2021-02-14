الشلف: لجنة ولائية تعاين مشروع شبكة الصرف لتزويد 60 مسكن بالغاز في واد راس بالصبحة

أكدت اليوم مصادر محلية بأن لجنة ولائية تضم كل من ممثلي مديرية الطاقة ومؤسسة إمتياز لتوزيع الكهرباء والغاز فضلا عن بلدية الصبحة ودائرة بوقادير، قد تنقلت لللتكفل بإنشغال العائلات التي تفتقر إلى قنوات الصرف الصحي بواد راس لأجل دراسة الحلول التي من شأنها ضمان إستفادتها من مشروع غاز المدينة.

ووفق مصادرنا فإن اللجنة المذكورة قد إتفقت على خيار تكفل السلطات المحلية بربط العائلات المتبقية بشبكة الصرف الصحي كخطوة أولى قصد تزويدها بالغاز ضمن المشروع الذي إنطلقت به الأشغال يوم 01 فبراير الجاري والرامي إلى ربط 60 بواد راس بغاز المدينة في إطار برنامج التكفل بمناطق الظل.

كما دعت مديرية الطاقة، مواطني واد راس إلى تفهم الإجراءات المتخذة لضمان سلامة ساكنة المنطقة وخاصة العائلات التي لم يتم ربطها بعد بشبكة الصرف الصحي، في وقت تعهدت فيه بتكثيف التنسيق الميداني مع السلطات المحلية بغرض التكفل بهم وربطهم بالغاز قبل إستلام المشروع الذي إنطلقت به الأشغال خلال الأيام الأخيرة.