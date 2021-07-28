الشلف: لعباطشة ينهي مهام الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزئريين

أفادت اليوم الأربعاء، مصادر محلية متطابقة النهار أونلاين، بأن أمين عام المركزية النقابية، سليم لعباطشة قد أنهى مهام الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائربين بالشلف .

في ذات السياق تم فيه تعين مكتب جديد بصفة مؤقتة إلى غاية إنعقاد المؤتمر الولائي، حيث تم تنصيب المدعو سفيان زيتوني العضو المكلف بالتنظيم في المكتب السابق كأمين ولائي مؤقت خلفا لعبد القادر مسوس الذي تولى الأمانة الولائية منذ عقود.

وحسب مصادر النهار اونلاين، فإن هذا التغيير جاء لإعطاء نفس جديد للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالشلف، وخاصة في ظل التحفظات التي تم رفعها من قبل بعض النقابين إلى المركزية النقابية بخصوص تسيير المكتب الولائي.