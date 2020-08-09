الشلف.. لهذه الأسباب تأخر تجسيد مشروع مركز تجميع الوقود

أكدت اليوم مديرة الطاقة لولاية الشلف شهرزاد تلي بوزيد في تصريح للنهار أولاين بأن عدم ملائمة الأرضية التي تم إختيارها لأكثر من مرة لإنجاز مشروع مركز تجميع وتخزين الوقود وراء تأخر تجسيد مشروع مركز الوقود بالشلف.

في ذات أشارت ذات المسؤولة بأن الأرضية التي تم إختيارها بأولاد فارس هي الأخرى غير ملائمة لكونها أرض تابعة لإحدى المستثمرات الفلاحية بالمنطقة ما جعل مصالح مديرية الطاقة تواصل البحث عن أرضية أخرى ملائمة ، في وقت أشارت فيه إلى أن ما تم تداوله حول نقل المشروع إلى ولاية أخرى لا أساس من الصحة.

هذا وكشفت تلي بوزيد بأن مصالح الطاقة قد إتخذت كافة الإحتياطات الأمنية والوقائية بخصوص تجميع وتخزين الوقود بمركز الشلف الذي أصبح مخصصا لتخزين المازوت فقط في وقت يتم فيه تفريغ البنزين مباشرة في محطات توزيع الوقود المنتشرة عبر تراب الولاية.