الشلف: لهذه الأسباب توقفت أشغال إنجاز مشروع مركز أطفال التوحد

كشف القائمون على جمعية أحباب وأولياء أطفال التوحد بالشلف بأن أسباب توقف أشغال مشروع مركز أطفال التوحد الجارية على مستوى المقر القديم لمتوسطة سعيدي بن صالح الكائن مقرها بحي الشارة وسط مدينة الشلف بعد أن رخصت الجهات الوصية بإستغلال الهيكل الجاهز.

تعود إلى نفاذ المساهمات و التبرعات التي قدمها المحسنون للجمعية المشرفة على هذا المشروع الهام الذي يهدف إلى التكفل الشامل بأطفال التوحد من كل الجوانب على إتلاف سنهم وقدراتهم العقلية والنفسية.

ومن المنتظر تجهيزه بوسائل حديثة فضلا عن فتح ورشات تأهيلية لأطفال التوحد الذين يفوق عدد 200 طفل إتصل بالجمعية خلال الفترة الأخيرة.

في ذات السياق لا يزال القائمين على تجسيد مشروع مركز السفير لأطفال التوحد ينتظرون دعم ومساهمة أهل الخير لإتمام المشروع. فضلا عن الوعود التي قدمها رئيس المجلس الشعبي الولائي عند إستقباله لممثلي جمعية أحباب وأولياء أطفال التوحد بحر الأسبوع المنصرم.