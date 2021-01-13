الشلف: مؤسسة الصحة الجوارية بأولاد فارس تنتظر إستلام 4 قاعات علاج جديدة

كشف حجو يوسف مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأولاد فارس، بأن حظيرة الهياكيل الصحية ستتدعم بـ 4 قاعات علاج جديدة.

وهذا خلال السنة الجارية بالنظر إلى وتيرة الأشغال المتقدمة بها خلال الفترة الأخيرة.

وحسب ذات المسؤول قاعات العلاج المنتظر إستلامها تقع على مستوى مناطق برطالي وسافاكتور ببلدية الشطية وأولاد الحاج قدور بالإضافة إلى منطقة أولاد الحاج مصطفى ببلدية أولاد فارس.

في ذات السياق أشار حجو بأن حظيرة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة العمومية بأولاد فارس تتشكل من 66 مرفق صحي.

منها 16 عيادة متعددة الخدمات و 48 قاعة علاج يضاف إليها مركز الوسيط لمعالجة المدمنين ودار للسكري.

إلى جانب عيادة متخصصة في جراحة الأسنان.

في وقت تم توجد فيه 4 مصالح للإستعجلات في كل من عيادات الشرفة المنطقة 4 وبوزغاية و أولاد فارس فضلا عن قاعة علاج تاجنة.

وكذا 3 مصالح للولادة في كل من عيادات أولاد فارس وبوزغاية وقاعة علاج تاجنة.