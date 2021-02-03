الشلف: متابعة 325 شخص في قضايا تتعلق بالجنايات والجنح

عالجت فــرق الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف خلال جانفي، 255 قضية تتعلق بالجنايات والجنح، توبع فيها 325 شخص .

وفي حصيلة نشاطاتها خلال جانفي، تم تسجيل 73 قضية بخصوص الجنايات والجنح ضد الممتلكات توبع فيها 107 شخص.

بالإضافة الى 89 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي توبع فيها 129 شخص.

وتمت معالجة 103 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية.

وتم ضبط1 كلغ و661غرام من الكيف المعالج و8230 قرص مهلوس، بالإضافة إلي قارورتي سائل مخدر، توبع فيها 134 شخص.

وكذا11 قضية تتعلق بالجنايات والجنح المتعلقة بالجريمة المعلوماتية توبع فيها11 شخص، و40 قضية متعلقة بالجرائم الإقتصادية، توبع فيها 55 شخص.

بالإضافة الى 13 قضية خاصة بالجنايات و الجنح المتعلقة بقضايا الآداب العامة توبع فيها 33 شخص.

وبعد استكمال ملفات الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم على الجهات القضائية.