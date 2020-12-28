الشلف: متابعة 378 شخصا في عديد القضايا خلال ديسمبر الجاري

عالجت فرق الشرطة القضائية بأمن الشلف خلال ديسمبر الجاري، عديد القضايا، حسب ما كشفه اليوم الإثنين بيان لذات الهيئة الأمنية.

وعالجت مصالح أمن الشلف 122 قضية تتعلق بالجنايات و الجنح ضد الأفراد ، توبع فيها 137 شخصا.

كما عالجت 34 قضية بخصوص الجنايات و الجنح ضد الممتلكات توبع فيها 40 شخصا.

بالإضافة الى 49 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، توبع فيها 93 شخصا.

كما قامت ذات المصالح بمعالجة 63 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم خلالها ضبط كمية 795 غرام من الكيف المعالج و 2697 قرص مهلوس، و4 قارورات سائل مخدر توبع فيها 75 شخصا.

وتمت معالجة قضايا جنايات وجنح تتعلق بالجريمة المعلوماتية، توبع فيها 4 أشخاص، و13 قضية جرائم إقتصادية، توبع فيها 20 شخصا.

كما تمت معالجة قضية خاصة بالجنايات والجنح المتعلقة بقضايا الآداب العامة توبع فيها 13 شخصا.

وبعد استكمال ملفات الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم على الجهات القضائية.