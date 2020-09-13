الشلف: مثول 20 إطارا أمام قاضي التحقيق في قضية التلاعب بالإسمنت وتضخيم فواتير العتاد

مثل اليوم الأحد أزيد من 20 إطارا وموظفا منهم متهمين وشهود أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف.

وهذا في إطار تواصل جلسات التحقيق المتعلقة بقضية التلاعب بكميات معتبرة من الإسمنت الموجه إلى الجنوب وبالتحديد إلى ولاية تمنراست خلال السنوات الأخيرة.

فضلا عن قضية تضخيم الفواتير العتاد الذي تم إقتنائه بالعملة الصعبة لمصنع إسمنت الشلف.

في ذات السياق أكدت ذات المصادر بأن جلسات التحقيق قد تطول بالنظر إلى العدد الكبير من المتهمين والشهود المعنين بقضية الحال.

والتي تم فيها إلى حد الآن إصدار أوامر بإيداع 6 متهمين الحبس المؤقت وعلى رأسهم المدير السابق لمصنع إسمنت الشلف ووضع البعض تحت الرقابة القضائية .

حيث من المنتظر أن يمثل اليوم الإثنين ما يزيد عن 20 متهما أمام قاضي التحقيق في نفس القضية المتعلقة بالتلاعب بالإسمنت الموجهة للجنوب .

بالإضافة إلى تضخيم فواتير العتاد الذي تم إقتنائه إلى مصنع إسمنت الشلف خلال السنوات المنصرمة.